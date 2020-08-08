Эрдоган рассказал о турецких вакцинах от коронавируса

По данным Всемирной организации здравоохранения, Турция занимает третье место после США и Китая в списке стран, разрабатывающих собственную вакцину против коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия Центра усовершенствования при Институте управления промышленности Турции (TÜBİTAK), передает Anadolu.

По словам Эрдогана, турецкие врачи под эгидой TÜBİTAK работают над разработкой восьми вакцин и десяти препаратов против СOVID-19. «Две вакцины против коронавируса, разрабатываемые турецкими врачами, успешно прошли испытания на животных. Разрешены клинические испытания одной из них на людях», - сказал глава турецкого государства.