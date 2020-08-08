Демонстранты захватили в Бейруте два министерства обновлено 21:08
Демонстранты в Бейруте заняли здания министерств труда и по делам беженцев, передает РИА Новости.
О возобновлении беспорядков в правительственном квартале в центре ливанской столицы стало известно вечером в воскресенье.
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Столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов вспыхнули в центре Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По его сведениям, стычки наблюдаются в районе, где находится парламент Ливана. Для разгона манифестантов силовики используют слезоточивый газ, передает ТАСС.
Митинги недовольства действиями властей Ливана в связи с трагедией 4 августа, переросшие в беспорядки, начались в центре Бейрута у здания парламента днем в субботу. По данным СМИ, в результате стычек как минимум 728 человек пострадали. Участники требовали отставки правительства и институциональных реформ.