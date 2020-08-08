Группу французских туристов убили в Нигере

Группа вооруженных террористов напала на французских туристов на юго-западе Нигера, в результате убиты восемь человек. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

По его данным, нападение произошло в заповеднике Куре, который привлекает туристов со всего мира. В результате нападения погибли шесть граждан Франции и двое нигерийцев, сопровождавших туристов.

«Большинство жертв были застрелены, одна женщина, которая попыталась бежать, была поймана и зарезана», - отметил источник Agence France-Presse. Личности нападавших пока неизвестны.