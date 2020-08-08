Азербайджанский вор в законе вышел на свободу

Верховный суд Республики Беларусь рассмотрел в кассационном порядке ходатайство 42-летнего азербайджанского вора в законе Рашада Исмаилова, известного в криминальных кругах как Рашад Гянджинский, сообщает «Прайм Крайм».

Согласно информации, при назначении Исмаилову новой меры наказания суд ограничился уже отсиженным им сроком. После вступления приговора в законную силу вор в законе выйдет на свободу досрочно на 8 лет и 3 месяца.

В июле прошлого года Рашад Исмаилов был признан виновным в использовании поддельных документов и незаконном провозе оружия через госграницу Беларуси и приговорен к 10 годам лишения свободы. По данным некоторых СМИ, Исмаилов приехал в Минск для вооруженной разборки с белорусским вором в законе Кушнеровым, поставившим под сомнение высокий статус азербайджанца.