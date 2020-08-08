Советник Трампа: «Мы чертовски много ввели санкций против России»

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтону почти не осталось, против кого вводить санкции в России, передает CBS.

По его словам, ни одна из прежних администраций Белого дома "не была жестче с Россией, чем нынешняя", ведь за период нахождения Трампа в Овальном кабинете США ввели ограничения в отношении сотен российских организаций и физических лиц.

"Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России... Мы чертовски много ввели санкций против России – частных лиц, компаний, правительства. С русскими уже не так много осталось (возможностей для санкций), но мы продолжаем им посылать сигналы", – приводит его слова РИА Новости