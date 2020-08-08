Страны Персидского залива требуют продлить оружейное эмбарго против Ирана

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива направил в адрес Совета Безопасности ООН письмо, в котором содержится требование продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана.

Страны Персидского залива утверждают, что "эмбарго должно быть сохранено из-за того, что Иран продолжает вооружать отряды ополченцев и незаконных формирований" в странах региона, пишет ТАСС.

В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт и Катар.

В июне американские дипломаты в ООН призвали членов Совбеза продлить эмбарго на поставки оружия Ирану. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров направил на имя генсека ООН, а также председателя Совбеза письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в СБ ООН вопроса о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран.