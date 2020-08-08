Коронавирус в Турции: 1 182 новых зараженных, 15 жертв

В Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 223 759 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено 15 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), общее число жертв заболевания достигло 5 844, передает Anadolu.

Министр добавил, что у 1 182 человек тесты на вирус дали положительный результат. Всего количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции составило 240 804.