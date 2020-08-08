Страны-доноры пообещали Ливану более €200 млн срочной помощи

Участники прошедшей сегодня донорской видеоконференции по Ливану договорились выделить стране свыше €200 млн в качестве срочной помощи для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом рассказал глава МИД Германии Хайко Маас телеканалу ZDF.

"Только одна Германия дополнительно выделит €20 млн, чтобы облегчить огромные страдания, которые сейчас испытывают в Бейруте", - приводит его слова ТАСС.

Франция получила от участников мероприятия обещания об оказании Ливану краткосрочной помощи на €250 млн, сообщили в Елисейском дворце.