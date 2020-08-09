Неудобный вопрос вынудил Трампа уйти с пресс-конференции

По данным телеканала, глава Белого дома выступал в штате Нью-Джерси. В ходе пресс-конференции корреспондент Паула Рид задала вопрос Трампу.

«Почему вы повторяете, что именно вы запустили «Выбор ветеранов»? Он был принят в 2014 году, это ложное заявление, сэр», — заявила журналистка, указав на то, что Трамп стал президентом США в 2016 году.

Президент сначала попытался передать слово другому журналисту, но Рид перебила его и повторила вопрос. Тогда Трамп, поблагодарив присутствующих за внимание, покинул трибуну.