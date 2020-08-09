Мамед Эфендиев, отдел экономики 9 августа 2020, 23:38

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 31 июля 1,77 трлн долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco с капитализацией примерно в 1,76 трлн долларов. После проведения IPO саудовской компанией в конце 2019 года ее стоимость оценивалась почти в 2 трлн долларов, показатель у Apple составлял тогда лишь 1,2 трлн долларов. Год назад это позволило Saudi Aramco стать крупнейшей компанией в мире по уровню капитализации, а Apple опустилась на второе место. Но теперь производитель iPhone впервые обошел саудовского нефтяного гиганта по этому показателю.

Большую часть довольно долгой журналистской деятельности, которая началась еще в советские годы, я посвятил нефтяной сфере, которая уже который раз подряд помогает нашей стране подняться с низов до самых высоких вершин. Подготовка очерков, репортажей, зарисовок требовала живого общения с руководителями этой сферы, учеными, рабочими, беседы которых убеждали в одном: пока в Азербайджане есть нефть и люди, которые умеют ее ценить, нам бояться нечего. Не хочется вдаваться в историю, но к этому принуждают обстоятельства. В последний день прошедшего месяца Apple вместе с рядом других технологических компаний отчиталась о своих финансовых результатах за квартал. По итогам третьего квартала 2019-2020 финансового года чистая прибыль ее поднялась на 12% - до 11,253 млрд долларов. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 11% - до 59,685 млрд долларов при прогнозе примерно в 52,2 млрд. Компания, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения. До выхода Saudi Aramco на биржу Apple конкурировала за звание самой дорогой публичной компании с Microsoft, которую сегодня оставила далеко позади. А Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основанная в 1933 году. Компания контролирует практически все нефтедобывающие, да и перерабатывающие мощности страны, десятки лет диктующей политику на глобальном нефтяном рынке. Нефть всегда была в цене, во всяком случае, потребность в ней не иссякала. Бывали, конечно, перепады, но компания держалась на ногах твердо и на шаг впереди остальных нефтяных гигантов с самой высокой капитализацией. А их бренды до последнего десятилетия всегда были в числе первых в мировом списке.

Одна из них - американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil Corporation, связанная с именем великого Рокфеллера. Помнится, когда в конце прошлого века ее глава прибыл в Баку, здесь в его честь компанией были устроены такие торжества и приемы, каким могли позавидовать даже главы многих государств. А сегодня эта компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчетность, где указывается, что она во втором квартале понесла убытки в размере почти 1,1 млрд долларов из-за снижения цен на рынке энергоносителей, вызванного пандемией коронавируса. Прогнозируется, что из-за снижения цен на рынке энергоносителей могут быть изменены оценки имеющихся у нее запасов углеводородов, они могут сократиться на 20%. Не лучше обстоят дела и у другого нефтегиганта - англо-голландской компании Royal Dutch Shell. Прибыль ее во втором квартале этого года упала на 82% на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, компания недосчиталась 18,1 млрд долларов. Стоимость нефтегазовых активов Shell с учетом падения цен на ископаемое топливо снизилась на 16,8 млрд долларов. Акции Shell упали почти на 2% 30 июля после публикации отчета. Свое заявление сделала ВР, которая в Азербайджане хорошо известна. Упали акции российских нефтяников, об Иране и говорить нечего. И все это на фоне незатухающих боев и волнений на Ближнем Востоке. Вроде бы нефть должна быть в цене, но… Тем временем глава Amazon Джефф Безос только на этой неделе продал акции этой американской корпорации более чем на 3,1 млрд долларов. Ранее в этом году он уже сбыл ценные бумаги Amazon свыше чем на 4,1 млрд долларов. Таким образом, самый состоятельный человек на Земле только в этом году выручил на продаже акций более 7,2 млрд долларов и владеет еще 54 млн акций корпорации стоимостью более 170 млрд долларов. Тогда как за весь 2019 год Безос продал ценные бумаги на 2,8 млрд долларов. Состояние другого супермиллиардера, основателя сети Facebook Марка Цукерберга также превысило 100 млрд долларов. Акции Facebook подорожали на 6,49% - до 265,28 доллара за акцию на новостях о запуске конкурента TikTok. Теперь состоянием более 100 млрд долларов, кроме Цукерберга и Джеффа Безоса, обладает и глава Microsoft Билл Гейтс. Причем только за этот год Цукерберг разбогател на 22 млрд, а Безос - на 75 млрд долларов.