10 августа также состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Здесь тоже УЕФА поделил команды на группы. В результате у чемпиона Азербайджана «Карабаха», который будет среди «сеяных», вместо 17 потенциальных соперников осталось 7. Это - «Мидтьюлланд» (Дания), а также победители пар «Шериф» (Молдова) – «Фола» (Люксембург), «Коннас-Ки» (Уэльс) – «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Тирана» (Албания).

Напомним, что в 1-м раунде «Карабах» примет в Баку команду «Силекс» из Северной Македонии. Эта игра состоится 18 или 19 августа. Матчи 2-го раунда Лиги чемпионов пройдут 25-26 августа.

В случае же поражения от «Силекса» чемпион Азербайджана отправится во 2-й квалификационный этап Лиги Европы, игры которого состоятся 17 сентября, а жеребьевка – 31 августа.

* * * 23:43

Завтра состоится жеребьевка 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, с которого стартуют три азербайджанских клуба – «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит».



