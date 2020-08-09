Жеребьевка еврокубков: УЕФА назвал 14 соперников азербайджанских клубов обновлено
10 августа также состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Здесь тоже УЕФА поделил команды на группы. В результате у чемпиона Азербайджана «Карабаха», который будет среди «сеяных», вместо 17 потенциальных соперников осталось 7. Это - «Мидтьюлланд» (Дания), а также победители пар «Шериф» (Молдова) – «Фола» (Люксембург), «Коннас-Ки» (Уэльс) – «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Тирана» (Албания).
Напомним, что в 1-м раунде «Карабах» примет в Баку команду «Силекс» из Северной Македонии. Эта игра состоится 18 или 19 августа. Матчи 2-го раунда Лиги чемпионов пройдут 25-26 августа.
В случае же поражения от «Силекса» чемпион Азербайджана отправится во 2-й квалификационный этап Лиги Европы, игры которого состоятся 17 сентября, а жеребьевка – 31 августа.
* * * 23:43
Завтра состоится жеребьевка 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, с которого стартуют три азербайджанских клуба – «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит».
Как мы уже сообщали, «Нефтчи» и «Кешля» попали в число «сеяных» и получат относительно более слабых соперников. «Сумгаиту» же чуть-чуть не повезло, и он оказался самой рейтинговой командой среди «несеяных».
Всего в 1-м раунде сыграют 94 команды. Перед жеребьевкой УЕФА по традиции поделил участников на группы. «Нефтчи» и «Кешля» попали в группу 9, где их потенциальными соперниками будут «Шкупи» (Северная Македония), «Лячи» (Албания) и «Динамо» (Батуми, Грузия).
«Сумгаит» же оказался в группе 14 и встретится с кем-то из «сеяных» в лице таких команд, как «Университатя» (Румыния), «Шкендия» (Македония), «Бачка Топола» (Сербия) и «Кайрат» (Казахстан).
Матчи 1-го раунда пройдут 27 августа. Все квалификационные раунды Лиги Европы будут состоять из одной игры. Хозяин определится жребием.
Наши команды, если им улыбнется жребий, готовы принять соперников на своих полях. Если же кому-то из наших клубов придется играть в гостях, то не исключено, что матч может пройти на нейтральном поле, так как та или иная страна может оказаться не готова к организации игр из-за ситуации с коронавирусом.