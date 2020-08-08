В Азербайджане отменили ряд карантинных ограничений с 10 августа
С 00:00 10 августа вступил в силу очередной пакет мер Оперативного штаба при Кабинете министров по ослаблению специального карантинного режима.
Согласно информации, принимая во внимание положительную динамику выздоровлений от коронавируса и учитывая необходимость усиления экономической активности, Оперативный штаб принял решение разрешить деятельность некоторых сфер производства, торговли и услуг.
Согласно соответствующему решению, с 10 августа 2020 года с 00:00 в Баку, Сумгаите, Гяндже, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде, Мингячевире, в Апшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, и Гёйгёльском районах разрешается: проведение уличных спортивных соревнований и игр; деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и объектов бытового обслуживания населения (кроме крупных торговых центров); производство машин и оборудования; производство электрооборудования; производство компьютерной, электронной и оптической продукции; производство автомобилей, прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных средств; изготовление полиграфической продукции; изготовление ювелирных изделий; производство музыкальных инструментов, спортивных товаров; швейное производство; текстильная промышленность; производство обуви; производство кожи и кожаных изделий; производство табачных изделий; производство прочей промышленной продукции.