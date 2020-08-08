Ульвия Худиева, собкор; фото: Гюльнар Алиева, собкор 00:38

Пляжный сезон в эпоху коронарежима начался почти в конце лета. Но спасибо небесам и правительству за это запоздалое счастливое лето – ведь благодаря активной борьбе Оперштаба удалось снизить число инфицированных за сутки до двухзначных цифр. Итог успешной борьбы с первой волной короны, накрывшей Азербайджан ранним летом, обусловил долгожданное для апшеронцев и жителей Баку решение Оперативного штаба об открытии пляжного сезона. 5 августа власти открыли доступ ко всем апшеронским пляжам. Однако с одной большой оговоркой - для предотвращения новой волны инфекции предписано строгое соблюдение законов карантинного режима и санитарно-профилактических правил. Власти протянули руку помощи гражданам, расписав весь свод правил на специализированном сайте для пляжников cimerlik.az. В режиме онлайн все те, кто желает оказаться на гребне каспийской волны, могут следить за плотностью загорающих и отдыхающих. Ведь главное правило коронарежима – социальную дистанцию – никто не отменял. Не так ли?

Чтобы ответить на этот главный вопрос социальной повестки дня, репортерская группа haqqin.az решила сама проверить ситуацию на пляжах в поселках Мардакян и Бузовна. Хотя бакинская мэрия и взяла под контроль сотню пляжей по всему Апшерону. Наряду с haqqin.az мониторинги проводили и представители Исполнительной власти Баку. Все как в старые строгие времена У входа и в кабинках для переодевания установлены предупредительные и просветительские плакаты. Здесь же можно обнаружить и медицинский спирт, а также дезинфицирующие средства. А волонтеры ASAN, как в лучшие советские годы, вооружившись громкоговорителями, призывают пляжников к бдительности. Как и во время советской эпохи, на пляжах запрещена деятельность торговых объектов. Но в этот раз частных предпринимателей ограничили в экономической свободе, исходя не из законов социалистической экономики, а из-за продолжающейся всемирной пандемии. Отныне угроза поджидает не под волнами, а на берегу – велик риск получить чудовищную дозу вируса. У берега вам измеряют и температуру. Чем Посейдон не шутит?!

Чистое, точно старательно вымытое небо ласкает синевой, а красивые морские волны бьются о берег, на котором царят закон и порядок. Повсюду стоят мусорные баки, а сами мусорщики занимаются постоянной уборкой. Ведь привычку швырять арбузную корку на горячий мардакянский песок еще никто не отменял. Впервые за долгие годы на пляжах бросается в глаза хорошая организация и борьба с антисанитарией. Вот на обжигающем горячем апшеронском песке прилегла жительница Баку Севда Гулиева. Бакинка довольна созданными условиями и чистотой. И бросающий мимолетный взгляд на каспийскую мощь Ровшан Салимов уверяет нас, что очень доволен. Опасается бушующей короны и обещает быть предусмотрительнее: «Созданы максимальные условия для того, чтобы избежать заражения. Согласно нашим традициям и менталитету, у морского берега каждый отдыхает в кругу семьи и не приближается к посторонним. Я надеюсь, что если каждый будет соблюдать определенные правила, то и фактов заражения станет меньше».

Загляните в cimerlik.az и потом примите решение Глава отдела по работе с территориальными органами управления и органами самоуправления ИВ города Баку Джошкун Джабраилов в интервью haqqin.az говорит, что на всех пляжах столицы ежедневно проводятся мониторинги, обеспечиваются все условия для предотвращения распространения инфекции. «Исполнительной властью определены разграничения, ограждена территория и обеспечена социальная дистанция. Сотрудники коммунальных служб ИВ районов откомандированы на пляжи. Берег контролируется 24 часа в сутки. Обеспечен своевременный вывоз мусора и отходов с пляжей. Все входы и выходы с пляжей взяты под контроль», - говорит представитель ИВ Баку.

По словам чиновника, власти регистрируют каждого при входе на пляж. Этим самым обеспечивается подсчет количества находящихся людей. «Регистрируя людей, мы можем определить, сколько человек конкретно находится на пляже. Мы просим граждан до того, как отправиться на пляж, при помощи портала cimerlik.az узнать, на каких пляжах есть свободные места. Потому что при достижении лимита прибывших на пляж отправляют обратно. Мы обращаемся к жителям столицы – во имя своего здоровья соблюдайте необходимые правила», - говорит Джошкун Джабраилов. Он также подчеркнул, что проблема с соблюдением социальной дистанции осталась в прошлом, потому что население само осознает создавшуюся ситуацию и соблюдает правила.

Отметим, что по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку были созданы общественные пляжи. Для отдыха населения здесь созданы все условия: есть спасательный пункт МЧС, установлены зонты, раздевалки и душевые кабины, санузлы, беседки, футбольные и волейбольные площадки, а еще скамейки и гамаки. Эти пляжи 24 часа в сутки строго контролируются. Начальник отдела ИВ Баку Эмин Иманов говорит, что на всех пляжах столицы был проведен осмотр.