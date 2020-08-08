В Бейруте наступило затишье

Ситуация в центре Бейрута после нескольких столкновений между полицейскими формированиями и демонстрантами успокоилась.

Как сообщает ТАСС, группы активистов сосредоточились на площади Пляс де Мартир возле небольшого палаточного городка, где днем раздают гуманитарную помощь жителям, пострадавшим после взрыва 4 августа в морском порту. Они блокированы с двух сторон колоннами хорошо экипированных спецформирований и армейскими патрулями.

"Пострадавших... немного, на нашем фланге у мечети Мухаммеда аль-Амина забрали в больницу всего двух человек, остальным была оказана помощь на месте", - говорит студентка по имени Яра.

"Мы не скрываем, что ждем отставки правительства, которое в воскресенье уже покинули трое министров - информации, экономики и охраны окружающей среды, - отмечает другой участник демонстрации. - Я думаю, это произойдет очень скоро: им лучше уйти самим...".