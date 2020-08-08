Оппозиция Беларуси вызвала беспорядки в Минске

Одновременно усиленные наряды ОМОН приступили к зачистке прилегающих к Старому городу районов Минска, идут задержания наиболее активных протестующих.

Открыто автомобильное движение на части проспекта Машерова и проспекта Победителей, которое ранее было заблокировано. Вместе с тем на проспекте Независимости несколько сотен человек перекрыли движение.

Также продолжается операция силовиков в районе стелы "Минск - город-герой", где, по приблизительным подсчетам, находится несколько тысяч митингующих. В этом районе по-прежнему раздаются взрывы светошумовых гранат и сосредоточено значительное количество спецтехники силовиков.

Тем временем, как сообщает БелТА со ссылкой на МВД республики, милиция в Минске взяла под контроль ситуацию с многочисленными акциями протеста: "Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях".