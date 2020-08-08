В соответствии с решениями, принятыми в Брюсселе в июле, страны ЕС должны воспользоваться в течение следующих 7 лет пакетом финансовых средств беспрецедентного объема — более 1,8 триллиона евро, из которых 1,074 триллиона приходятся на рамочный бюджет сообщества, а 750 миллиардов - на Европейский фонд восстановления экономики.

Haqqin.az не раз сообщал о ходе напряженных переговоров по распределению бюджета Евросоюза. Соглашение в результате достигнуто. Один из экспертов брюссельского think-tank Даниэль Грос, анализируя процессы в ЕС, считает, что Германия изменила мышление о ЕС и задолженностях сообщества. Он при этом признал, что если проанализировать определенную категорию величины средств, полученных отдельными странами, то среди победителей оказались страны Центральной и Восточной Европы.

- Мы не должны забывать, что такое соглашение стало возможным благодаря тому, что Ангела Меркель пересмотрела две «красные линии» для Германии. Первая — это вопрос еврооблигаций, а вторая — согласие на доступ странам-членам Евросоюза к грантам, - говорит Грос.

Как подчеркивает эксперт, Меркель в этих вопросах нашла взаимопонимание с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и это оказалось ключевым моментом для последующего бюджетного компромисса.

- Это открыло путь для соглашения на июльском саммите, - сказал Д.Грос. Он же подчеркнул, что к майскому французско-немецкому предложению Еврокомиссия добавила миллиарды евро.

Даниэль Грос продолжает: "Макрон и Меркель оказались в весьма выгодной позиции. Они могли сказать, что сделали все, что возможно, чтобы обеспечить принятие документа. Большую роль сыграла последническая миссия между Голландией и Италией".

И все же, по мнению эксперта, самым большим победителем в соглашении, достигнутом на саммите, является Евросоюз.

- Если оценивать победителей категориями миллиардов евро, то это для меня не имеет смысла, - сказал Даниэль Грос. - Величина финансовых средств, получаемых государствами, имеет второстепенное значение, если мы говорим об изменении мышления в структурах ЕС.

Однако, если использовать при оценке эту категорию, то, по его мнению, наиболее выигравшей стороной являются страны Центральной и Восточной Европы.

- Они получили довольно много денег на восстановление экономики в рамках многолетних финансовых рамок бюджета, - подчеркнул эксперт на страницах Niezalezna.pl.

Напомним, что так называемая «Вышеградская четверка» еще накануне решающего саммита лидеров ЕС выработала ясную позицию по ключевым вопросам бюджета Евросоюза, настояв на принятии своего видения этого важного процесса. В кулуарах саммита к ней присоединились и страны Балтии. Выступление постсоветских стран единым фронтом дало недвусмысленный сигнал и Меркель, и Макрону. Вероятно, поэтому тяжелые переговоры все же завершились успехом. С немалой пользой для стран Центральной и Восточной Европы.

По наблюдениям Д.Гроса, юг Европы получил, в свою очередь, не только средства, но и новое представление о задолженностях Евросоюза. В то же время неуступчивым до того странам Севера континента удалось настоять на определении четкого механизма распределения средств из фонда восстановления.

Эксперт Д.Грос отметил, что суммы, которые удалось согласовать на саммите в Брюсселе, недостаточны для того, чтобы восстановить экономику ЕС после кризиса, но они дадут импульс финансовым рынкам.

- Самит вынуждает Италию и Испанию представить проекты реформ. В Риме и Мадриде уже идут дискуссии вокруг действий для дальнейшего утверждения проектов в Брюсселе.

Европейский парламент пока остановил процесс утверждения финансового пакета, аргументируя тем, что в больших размерах средства должны быть выделены на научные исследования, борьбу с климатическими изменениями, здравоохранение и обмен студентами.

Председательствующая в Совете Европы с 1 июля Германия должна выступить и здесь в роли посредника. Вскоре мы узнаем, удастся ли, наконец, Европарламенту поставить точки над «i» в длительном дележе «лакомого пирога» в ЕС.