Нефть снова дорожает

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник на фоне подписания президентом США Дональдом Трампом указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса после того, как Белый дом и демократы не сумели достичь соглашения по поводу нового пакета стимулирующих мер.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $44,89 за баррель, что на $0,49 (1,10%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,69 (1,5%), до $44,4 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,61 (1,48%), до $41,83 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,73 (1,7%), до $41,22 за баррель.