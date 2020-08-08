Бакинское транспортное агентство обнародовало информацию о ситуации на дорогах Баку, сложившейся утром 10 августа.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, на пересечении проспекта Гара Гараева и улицы Узбекистан в направлении станции метро «Кероглу» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По этой причине в обоих направлениях наблюдается большая плотность движения.

Как следствие это привело и к задержкам в движении регулярных и экспресс-автобусов, курсирующих по проспекту Гара Гараева.

Задержки в интервале движения автобусов из-за высокой плотности движения наблюдаются также на Московском проспекте в направлении круга 20 Января и на улице М.Алиева.

Из-за того, что пассажироперевозки на данный момент осуществляются только посредством автобусов, подобные ситуации на дорогах создают серьезные трудности. Задержки в движении приводят и к большому скоплению пассажиров на автобусных остановках.