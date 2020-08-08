Икрам Нур, автор haqqin.az 11:03

Представители 36 государств и организаций приняли участие в международной конференции доноров, призванной собрать средства для оказания немедленной помощи Ливану. Как и следовало ожидать, в минувшее воскресенье беспорядки в Бейруте, несмотря на жесткие действия армии и полиции, не остановились. Протестующие штурмовали здание ливанского парламента. Над центром города стоял дым от пожаров, демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев в центре ливанской столицы.

Надписи на плакатах говорят сами за себя: «Народ хочет свергнуть власть», «Уйдите, вы все — убийцы!» В то же время в соцсетях были опубликованы фотографии членов движения Хизбалла, стреляющих из огнестрельного оружия по демонстрантам. Спасательные работы в столице Ливана остановлены, шансов на то, что в развалинах города остались живые, уже не осталось. Ну а министр информации Ливана Маналь Абдель Самад заявила, что уходит в отставку. «Я прошу прощения у ливанцев за то, что мы не смогли удовлетворить их чаяния... После ужаса бейрутской катастрофы я подаю заявление об отставке из правительства», - заявила она. Ее примеру последовали шесть депутатов парламента. Национальное агентство новостей Ливана (NNA) сообщает об аресте 16 человек в рамках расследования взрыва в порту Бейрута. Представитель военного суда Фади Акики сообщил журналистам, что все задержанные работали в порту. Среди них работники администрации порта и таможенного управления, рабочие, производившие ремонт в ангаре, а также те, кто отвечал за хранение взрывчатого вещества в нем. В числе задержанных директор порта Хасан Критам. Кроме того, допрошены 18 человек, которые могут быть причастны к катастрофе. Но главным событием все же стала международная конференция доноров, инициаторами которой в онлайн режиме, выступили Франция и ООН. Крупнейший взнос сделал Евросоюз, пожертвовавший Ливану 63 миллиона евро (74 миллиона долларов). Франция выделила 50 миллионов евро, Катар – 50 миллионов долларов, Кувейт - 41 миллион долларов, Дания – 26, Германия – 20, США – 17 миллионов.

В общей сложности было собрано $298 миллионов. Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, эти средства пойдут в первую очередь на обеспечение жителей Бейрута медицинским уходом, продовольствием и крышей над головой. Вице-президент Турции Фуат Октай, вместе с главой турецкой дипломатии Чавушоглу посетивший Бейрут 8 августа, сообщил, что Турция готова внести вклад в восстановление порта Бейрута. Анкара также предложила Ливану использовать южные порты Турции в Мерсине и Искендеруне до восстановления порта в Бейруте. Выделенные международным сообществом для Ливана почти 300 миллионов долларов всех проблем этой страны, само собой, не решат, но остроту ситуации несколько смягчат, поставив намечающуюся там революцию «на паузу». Но и в Ливане, и за его пределами все понимают одну нехитрую истину: проблема любой «стабильности» в том, что ее можно какое-то время, и даже продолжительное, удерживать. Однако чем дольше накапливается напряжение, тем разрушительнее будет последующее потрясение.

Но вот этого, кровавого хаоса в Ливане, с совершенно непредсказуемыми последствиями для региона, не хочет никто. А потому большая игра за эту страну только начинается. Саудовская Аравия и ОАЭ имеют шанс сделать щедрый подарок Ливану, чтобы уменьшить контроль Ирана, осуществляемый через движение Хизбалла. Китай видит здесь потенциал для расширения своей инициативы «Один пояс, один путь». Россия может попытаться мобилизовать ресурсы, чтобы получить еще один плацдарм на побережье Средиземного моря, помимо сирийского порта Тартус. Европа же присматривается к возможности возродить для Ливана статус подмандатной территории, в рамках которого страна получит внешнее коалиционное управление. С чем, в принципе, согласны и США, в ходе «конференции доноров» вновь призвавшие провести международное расследование обстоятельств взрыва в бейрутском порту – вопреки позиции президента Ливана Мишеля Ауна, на днях заявившего, что «международное расследование – просто пустая трата времени». Подобное упрямство ливанского лидера только усугубляет подозрения мирового сообщества, что с этим взрывом «что-то не так». Но это бы еще полбеды. Действия ливанских властей как после, так и задолго до взрыва укрепляют международный консенсус в отношении того, что Ливан – это несостоявшееся государство, failed state, как говорят американцы.