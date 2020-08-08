Арестованного генерала Афгана Нагиева отпустили из СИЗО

Арестованный в ходе спецоперации СГБ замначальника Госпогранслужбы генерал-лейтенант Афган Нагиев переведен под домашний арест.

Как стало известно haqqin.az, 8 августа Бакинский военный суд изменил меру пресечения, заменив ее на домашний арест. Афган Нагиев в настоящее время находится дома под надзором следствия.

Напомним, что 16 мая Бакинский военный суд избрал в отношении Афгана Нагиева меру пресечения в виде 4 месяцев ареста. В отношении генерала были выдвинуты обвинения по статьям 308 («Превышение должностных полномочий») и 313 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Азербайджана.