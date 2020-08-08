Прокуратура о нападении на полицейского в Баку

В прокуратуру поступила информация о том, что 9 августа на территории Хатаинского района столицы сотрудникам полиции было оказано сопротивление, один из них получил ранения.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Хатаинского района, в ходе расследования возникли основательные подозрения, что 9 августа около 2:00 сотрудникам 3-го патрульного подразделения Полка быстрого реагирования МВД – Вюсалу Мамедову, Кянану Гурбанлы, Эльвину Тагиеву, Нихаду Алиеву в ходе предотвращения нарушающих общественный порядок действий было оказано сопротивление, и один из нарушителей – Эльшад Асадов, угрожая полицейским, ударил Вюсала Мамедова ножом в спину.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

Ведется расследование.