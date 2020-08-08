Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой
Глава китайского государства Си Цзиньпин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Пул первого».
Лидер Китая таким образом стал первым главой иностранного государства, признавшим результаты белорусских выборов. Первым из президентов, в целом отреагировавших на ситуацию, стал лидер Украины Владимир Зеленский. Он призвал стороны к диалогу и воздержанию от уличного насилия.