Во Франции начался бум продаж жилья

Рынок жилья во Франции переживает резкий наплыв покупателей. При этом абсолютное большинство из них — 60 процентов — составляют французы, а также граждане соседних стран, говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank.

Как отмечают аналитики, в данный момент наблюдается четырехфазное восстановление рынка недвижимости на Лазурном берегу Франции. Первая волна покупателей состояла из монегасков, искавших просторные «убежища». Второй волной нахлынули парижане и жители других французских мегаполисов. Затем пришли соседи-европейцы, желающие сменить обстановку, а также британцы, с начала июля ожидающие открытия авиасообщения между Великобританией и Францией.

По данным российского офиса Knight Frank, Лазурный берег входит в топ-5 востребованных локаций и для покупки недвижимости российскими мультимиллионерами. «Мы получали и получаем запросы на виллы и апартаменты даже чаще, чем раньше, учитывая, что можно найти дисконт до 15 процентов», — поясняют эксперты.