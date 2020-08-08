Иран увидел иностранный след в протестах в Бейруте

Некоторые участники протестных акций в Ливане получают поддержку из-за рубежа. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Естественно, что после такого крупного происшествия люди недовольны, - сказал он. - Однако некоторые группы людей подталкиваются из-за рубежа в определенных целях".

Уличные протесты продолжаются в центре Бейрута вторые сутки. 8 августа столкновения носили ожесточенный характер. По итогам дня, как сообщила служба гражданской обороны, получили ранения 490 человек, в том числе порядка 70 полицейских. Армейская пресс-служба сообщила, что при подавлении беспорядков в Бейруте получили ранения 105 военнослужащих, в том числе восемь офицеров.