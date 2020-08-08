Израильские ювелиры работают над созданием самой дорогой в мире медицинской маски из белого золота, инкрустированной чёрными и белыми бриллиантами, стоимость которой должна составить порядка 1,5 миллиона долларов, сообщает издание Haaretz.

"Маска из 18-каратного белого золота будет украшена 3600 белыми и чёрными бриллиантами и по желанию заказчика будет оснащена фильтрами высшего качества N99", - цитирует РИА Новости дизайнера и владельца ювелирной фирмы Исаака Леви.

Заказ на создание такой маски поступил израильским ювелирам от китайского бизнесмена, проживающего в США. Заказчик выдвинул исполнителям два условия: маска должна быть готова к концу года и должна стать самым дорогим подобным изделием в мире.

Исаак Леви продемонстрировал журналистам уже готовые части маски, усыпанные драгоценными камнями. В одной из пластин есть отверстие для фильтра. Бриллианты, которыми будет инкрустирована золотая маска, вряд ли сделают ее удобной для ношения, однако, несомненно, помогут привлечь внимание к ее владельцу. По оценке ювелира, изделие будет весить примерно 270 граммов - это почти в 100 раз больше обычной медицинской маски.