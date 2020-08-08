С целью защиты здоровья как своих клиентов, так и сотрудников Kontakt Home провел дезинфекцию против вирусов и бактерий во всех магазинах и административных зданиях.

Одна из крупнейших торговых сетей страны по продаже электроники и мебели Kontakt Home вновь открыла двери своим клиентам после смягчения карантинного режима.

В соответствии с карантинными правилами персонал магазина обслуживает клиентов в специальных защитных масках и перчатках, ежедневно проверяется температура, регулярно очищаются поверхности, витрины, с которыми соприкасаются посетители магазинов. Также на входах в магазины и административные здания установлены диспенсеры со спиртосодержащим антисептическим раствором.

В целом сеть Kontakt Home насчитывает 27 магазинов, включая Баку, Хырдалан, Сумгаит, Гянджу, Масаллы и Габалу. С сегодняшнего дня сеть продолжит радовать своих клиентов двумя новыми магазинами: в Баку рядом с Украинским кругом и в 10-м микрорайоне в Сумгаите.

Те, кто все еще хочет воспользоваться услугами онлайн-магазина, могут войти на сайт Kontakt.az с помощью компьютера или телефона и заказать понравившийся товар. Заказы будут доставлены прямо до двери бесплатно, быстро и безопасно.