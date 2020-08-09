Виктория Панфилова, специально для haqqin.az 13:29

Вслед за короновирусом страны Центральной Азии ожидает очередное испытание – столкновение между США и КНР. Регион в этой схватке может стать полем битвы гигантов - у Вашингтона и Пекина есть свои интересы в Центральной Азии. И государствам региона придется выбирать сторону, а это крайне нелегкий выбор, особенно для Казахстана и Узбекистана. Госсекретарь США Майк Помпео в своей речи обрисовал контуры холодной войны США и Китая.

Майк Помпео заявил, что «…Америка больше не вправе игнорировать фундаментальные политические и идеологические различия между нашими странами - так же, как их никогда не игнорировала китайская Компартия. …Единственный способ по-настоящему изменить коммунистический Китай — действовать на основании того, что делают китайские лидеры, а не того, что они говорят… Однако я призываю каждого лидера каждой страны начать делать то, что сделала Америка: просто настаивать на взаимности, прозрачности и подотчетности со стороны Китая. Их руководство далеко не однородно… Речь не идет о сдерживании. Не покупайтесь на это. Речь идет о сложном новом вызове, с которым мы раньше не имели дела. …Защита наших свобод от китайской Компартии - вот миссия нашего времени, и Америка превосходно в состоянии возглавить ее, ибо наши основополагающие принципы дают нам такую возможность». Щедрые кредиты и долги В июле состоялась конференция в онлайн формате министров иностранных дел стран Центральной Азии с их китайским коллегой. Министр иностранных дел Китая Ван И напомнил позицию Пекина: Центральная Азия занимает важное стратегическое положение на современной международной арене. Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что «мир переживает большие изменения, каких не было на протяжении последнего столетия».

Эту фразу, как мантру, твердит председатель КНР Си Цзиньпин с 2018 года - начала торговой войны между США и Китаем. Ван И пообещал странам Центральной Азии увеличить объем гуманитарной медицинской помощи, активизировать сотрудничество в сфере торговли и безопасности. Китай в Центральной Азии защищает прежде всего свои интересы в рамках проекта «Один пояс - один путь», в инфраструктуру которого вложил более миллиарда долларов. За последние 10 лет в регионе при содействии Китая появилось 26 новых новых транспортных маршрутов. В свое время китайское руководство серьезно вложилось в строительство дорог в самом Китае – и экономическая отдача последовала незамедлительно. Сегодня Пекин переносит свой опыт на Центральную Азию. В странах региона это вызвало ажиотаж: да, давайте денег, предлагайте совместные проекты, все возьмем, на многое согласны, освоим любые объемы финансирования. В итоге у Казахстана долг - $12,6 млрд; у Кыргызстана - $1,7 млрд, это 40% внешнего долга, у Таджикистана - $1,2 млрд, это 48% долга, а 80% золоторудных месторождений страны отданы на разработку китайским компаниям. Туркменистан, по оценке экспертов (официальных данных нет), набрал долгов у Китая около $12 млрд. И только у Узбекистана самый маленький долг перед Китаем. Первый президент Ислам Каримов держал дистанцию с Поднебесной. А с приходом к власти Шавката Мирзиёева внешняя политика изменилась, Ташкент заинтересован в развитии «Пояса и Пути». Программа играет важную роль в расширении транспортных коридоров, поможет запустить новые производства, создать новые рабочие места. Инвестиционная привлекательность для Узбекистана приоритетна. Кредиты – это инструмент давления, а Китай известен тем, что никогда не списывает долги, в отличие от России, постоянно прощающей миллиарды долларов то странам СНГ, то странам Африки, то Ближнего Востока и Центральной Азии. Ряд центральноазиатских государств, помимо ресурсов, обладает спорными территориями, от которых за долги можно отщипывать куски.

Территориальных претензий у Китая с XVII века накопилось много, а возвращение «утраченных» территорий - часть внешнеполитической концепции Пекина. Несмотря на то, что де-юре земельные споры Китая с Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией завершены, де-факто претензии остаются. Не так давно на китайских ресурсах были опубликованы статьи, в которых предлагалось вернуть Казахстану, Киргизии и Таджикистану исторические китайские (джунгарские) земли. Официальному Пекину периодически приходится успокаивать мировую общественность, но после пограничного конфликта с Индией, в ходе которого погибли по меньшей мере 20 индийских солдат, и притязанием Китая на часть территории Бутана, доверия нет. Центральная Азия – тыл для Китая По мнению научного сотрудника Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Александра Воробьева, Центральная Азия – это не только экономические проекты, но еще и тыл для Китая. «Вокруг Китая недружественная Япония, Тайвань, американский флот в Японском море, который в любое время способен перекрыть проливы и воспрепятствовать выходу в открытое море. Если брать шире, то тыл для Китая не только Центральная Азия, но и Россия. Если в тылу будет плохо, то Китай в стратегическом плане окажется в двойных тисках. Поэтому Центральная Азия важна для КНР не только в экономическом плане, сколько в военно-стратегическом отношении. Как безопасный тыл, дружественное окружение, в котором не должно быть американских военных баз, аэродромов, оружия», - считает эксперт. По его мнению, задача Китая через экономику создать дружественное политическое окружение и получать дивиденды от этого окружения, не допуская враждебности и не допуская на эту территорию НАТО и США. «Китай в этом плане напоминает Россию. У нас есть зона влияния – СНГ, и мы не хотим там присутствия третьих сил. Китай также рассматривает Центральную Азию как зону своего влияния, дружественный пояс стран и не хочет появления там враждебных третьих сил», - подчеркнул Александр Воробьев. Поле боя Присутствие Китая в регионе стало мощным раздражителем для риска и активизации многочисленных геоэкономических и геополитических процессов в Евразии. Это, по мнению экспертов, привносит новые возможности и новые вызовы. Центральная Азия стала эпицентром политики многих международных игроков. Так, продолжается расширение ЕАЭС за счет получения статуса наблюдателя Узбекистана и подготовке к членству Таджикистана. Пересмотрели свои концептуальные подходы и США, которые приняли обновленную центральноазиатскую стратегию и стратегию в рамках С5+1 (рабочая группа министров иностранных дел стран региона и госсекретаря США, которая существует с 2015 года. Встречи проводятся ежегодно). Влияние США Казахстанский политолог, член Общественного совета Алматы Марат Шибутов считает, что у США гораздо меньше влияния на страны Центральной Азии, чем у Китая. Исключение составляют Казахстан и Узбекистан. Например, Туркменистан. Весь углеводородный рынок этой страны держит Китай. Тем не менее США не отказываются от идеи диверсификации туркменского газа по двум маршрутам – на запад, через Азербайджан в страны Евросоюза, и на юг - в Афганистан-Пакистан-Индию. Но стоит учитывать, что за время эпидемии коронавируса потребность в углеводородах снизилась. Даже Китай импортировал всего 19 млрд тысяч куб туркменского газа, против прошлогодних 44 млрд тысяч куб газа. И туркменские углеводороды мало кому интересны сейчас. Таджикистан практически полностью находится под экономическим и военным контролем Китая. Даже несмотря на то, что в республике расквартирована российская 201-я военная база. Деятельность США в этой стране ограничивается гуманитарной и военной помощью. В объектив американских интересов Таджикистан попал со времени начала военной операции США в Афганистане. Обладая самой протяженной из всех республик региона границей (1344 км) с Афганистаном, Таджикистан невольно играет роль «тыловой базы» США, хотя никаких американских военных объектов на его территории не было и нет. Но политического влияния США на Таджикистан не имеют.

После парламентских выборов, которые прошли в республике в марте сего года, МИД Таджикистана сделал выговор Госдепу США за представленный «необъектвный» доклад, в котором Майк Помпео назвал Таджикистан авторитарной страной и заявил, что «власти препятствуют развитию политического плюрализма в стране». У США, по мнению Марата Шибутова, есть единственный рычаг на таджикские власти – начать расследование по отмыванию денег – таджикские банки работают в Арабских эмиратах и Саудовской Аравии. У Кыргызстана отношения с США в последнее время не складываются. Алмазбек Атамбаев будучи президентом расторг с США договор о сотрудничестве и выдворил американскую военную базу «Ганси» с территории Киргизии. На основании того соглашения Киргизии предоставлялась помощь по ряду программ, основным агентом по реализации которых является Агентство США по международному развитию. Ежегодная помощь по данным программам составляла несколько десятков миллионов долларов. С учетом бедственного положения страны, новый глава государства Сооронбай Жээнбеков обещал возобновить отношения с Вашингтоном. Но по каким-то причинам подписание всякий раз откладывалось. Последний раз встреча анонсировалась на середину сентября. Узбекистан и Казахстан – тут ситуация совершенно другая. США главный инвестор Казахстана - в общей сложности 70-80 млрд долларов вложено. Они контролируют нефтегазовую сферу. Надо понимать, что казахстанская элита хочет быть включенной в мировую экономику. А США имеют много рычагов влияния на Казахстан. В Казахстане есть НПО, СМИ… словом, инструментов много. Кроме того, есть в Конгрессе США кокус «Друзья Казахстана». Председателем является конгрессмен-республиканец от штата Алабама Роберт Адерхольт, сопредседателем — конгрессвуман-демократ от штата Техас Шейла Джексон Ли. Всего там 11 конгрессменов. Периодически они приезжают в Казахстан с деловыми визитами. В целом надо отметить главное — всегда главным получателем помощи от американского правительства было казахстанское правительство, а не какие-то НПО. Поэтому в Казахстане плохо смотрится пропаганда про «печеньки Госдепа», хорошо идущая в других странах. Военное сотрудничество Казахстана и США развивалось и развивается по нескольким направлениям: нераспространение оружия массового поражения; помощь военной техникой; миротворчество; совместные военные учения. США также подарили Казахстану следующую военную технику: В 2004 году - 6 вертолетов Bell-205, в 2007 - еще 2, в 2011 году - 4 аналогичные вертолета, в 2008—2009 году - 40 бронемашин HMMWV. В 2013 году на полигоне «Илийский» был построен учебный городок для тренировки боя в городских условиях для казахстанских миротворцев. При содействии США создано миротворческое подразделение «Казбриг» и проводятся ежегодные учения миротворцев «Степной орел».

Транзит грузов в Афганистан Несмотря на то, что экономическое сотрудничество, как правило, находится вне медийного внимания, оно является очень важным и на самом деле определяет политическое сотрудничество Казахстана и США. США занимают небольшую долю в экспорте Казахстана. Из Казахстана экспортируется уран, феррохром, титановая губка, тантал, ферросиликохром, арматура и стальной прокат, кремний и т.д.