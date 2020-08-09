Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

Президент Азербайджана поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему новых успехов в деятельности во имя процветания белорусского народа и развития страны.

Президент Беларуси выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули, что дружеские отношения между двумя странами, основывающиеся на стратегическом партнерстве, успешно развиваются, и выразили уверенность в том, что связи между странами будут расширяться и впредь.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с перспективами различных сфер сотрудничества.