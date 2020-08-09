Лукашенко: «Протестующими управляли из Польши, Великобритании и Чехии»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестующими в ходе состоявшихся вечером 9 августа акций управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Мы отфиксировали - вам это известно как бывшему разведчику - звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», - сказал белорусский лидер на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.

Лукашенко также заявил, что не допустит «майдана» и даст адекватный ответ на попытки разорвать страну.