Отдых в Габале не удался

Сотрудники Габалинского районного отдела полиции выявили лиц, прибывших в Габалу из Баку, а также других городов и районов республики, где действует строгий карантин.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана сообщили, что нарушителей выявили в ходе рейдов, проведенных сотрудниками полиции в отелях, расположенных на территории Габалы, и домах, сдаваемых в аренду.

В отношении нарушителей составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.