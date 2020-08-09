Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в церемонии проводов в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

Как сообщает пресс-служба главы государства, этот опорный блок построен компанией BOS Şelf SOCAR на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Установка предназначена для нефтегазовой разведки и добычи.

Затем президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.