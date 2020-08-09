В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, с которого стартуют три азербайджанских клуба – «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит».

«Нефтчи» и «Кешля» были среди «сеяных» и могли рассчитывать на относительно слабых соперников. «Сумгаиту» же чуть-чуть не повезло, и он оказался в числе «несеяных».

Всего в 1-м раунде сыграют 94 команды. Перед жеребьевкой УЕФА по традиции поделил участников на группы. «Нефтчи» и «Кешля» попали в группу 9, где их потенциальными соперниками были «Шкупи 1927» (Северная Македония), «Лячи» (Албания) и «Динамо» (Батуми, Грузия).

В итоге «Нефтчи» сыграет со «Шкупи». Если не будет никаких изменений, игра должна состояться 27 августа. Жребий определил, что бакинский клуб проведет ее дома.

«Кешля» также получила право сыграть в Баку. Соперник – «Лячи».

«Сумгаит» же перед жеребьевкой оказался в группе 14 и должен был встретиться с кем-то из «сеяных» в лице таких команд, как «Университатя» (Румыния), «Шкендия» (Македония), «Бачка Топола» (Сербия) и «Кайрат» (Казахстан).

В результате дебютант еврокубков получил в соперники «Шкендию». И здесь наша команда волею жребия сыграет в родных стенах. Таким образом, все четыре азербайджанских клубах стартуют в еврокубках дома. Лучше не придумаешь! При этом трем из четырех наших команд предстоит сыграть в 1-м раунде с македонцами.

* * * 14:19

В Ньоне состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.