Еврокубки: все азербайджанские команды сыграют дома Вот это жребий!; обновлено 15:19
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, с которого стартуют три азербайджанских клуба – «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит».
«Нефтчи» и «Кешля» были среди «сеяных» и могли рассчитывать на относительно слабых соперников. «Сумгаиту» же чуть-чуть не повезло, и он оказался в числе «несеяных».
Всего в 1-м раунде сыграют 94 команды. Перед жеребьевкой УЕФА по традиции поделил участников на группы. «Нефтчи» и «Кешля» попали в группу 9, где их потенциальными соперниками были «Шкупи 1927» (Северная Македония), «Лячи» (Албания) и «Динамо» (Батуми, Грузия).
В итоге «Нефтчи» сыграет со «Шкупи». Если не будет никаких изменений, игра должна состояться 27 августа. Жребий определил, что бакинский клуб проведет ее дома.
«Кешля» также получила право сыграть в Баку. Соперник – «Лячи».
«Сумгаит» же перед жеребьевкой оказался в группе 14 и должен был встретиться с кем-то из «сеяных» в лице таких команд, как «Университатя» (Румыния), «Шкендия» (Македония), «Бачка Топола» (Сербия) и «Кайрат» (Казахстан).
В результате дебютант еврокубков получил в соперники «Шкендию». И здесь наша команда волею жребия сыграет в родных стенах. Таким образом, все четыре азербайджанских клубах стартуют в еврокубках дома. Лучше не придумаешь! При этом трем из четырех наших команд предстоит сыграть в 1-м раунде с македонцами.
* * * 14:19
В Ньоне состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Сильнейший клуб Азербайджана «Карабах», как и во время вчерашней жеребьевки 1-го раунда, был среди «сеяных» команд.
УЕФА определил нашего чемпиона в группу 3, где ему могли достаться «несеяные» команды - «Мидтьюлланд» (Дания), а также победители пар «Шериф» (Молдова) – «Фола» (Люксембург), «Коннас-Ки» (Уэльс) – «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Тирана» (Албания).
В результате «Карабах», если пройдет в 1-м раунде «Силекс» из Северной Македонии, то во 2-м сыграет с победителем пары «Шериф» - «Фола».
И вновь «Карабаху» повезло с тем, что ему выпало играть в родных стенах. Напомним, что матч 1-го раунда против «Силекса» «Карабах» также проведет в Баку. Эта игра состоится 18 или 19 августа. Игры 2-го раунда Лиги чемпионов пройдут 25-26 августа.
В случае же поражения от «Силекса» чемпион Азербайджана отправится во 2-й квалификационный этап Лиги Европы, игры которого состоятся 17 сентября, а жеребьевка – 31 августа.