Что обещают синоптики на завтра

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем 29-33 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 30-32 градуса тепла.

Во вторник, 11 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове будет без осадков. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологиии.

Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 45-55%.

На пляжах Апшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, в северных и западных районах интенсивные, град. Утром в горах туман. Будет дуть местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 18-23, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

11-12 августа на Апшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.