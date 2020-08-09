Джанни Де Бьязи прибыл в Баку и сдал тест на коронавирус

Новый главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи прибыл сегодня в Баку.

Сегодня же итальянский специалист посетит контрольный матч «Сабах» - «Габала», который состоится на «Алинджа Арене».

По приезде Де Бьязи сдал тест на COVID-19, и результат оказался негативным. Сайт АФФА сообщает, что за сегодняшней игрой он будет наблюдать соблюдая социальную дистанцию и не будет ни с кем общаться.

Первый матч под руководством итальянца сборная Азербайджана проведет 5 сентября в Баку против Люксембурга. Это будет стартовая игра в Лиге наций.