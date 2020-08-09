Коронабольной вышел из дома и был задержан полицией

У жителя Губы Эльнура Байрамова была выявлена коронавирусная инфекция и ему было назначено лечение в домашних условиях.

Однако, сообщили в пресс-службе МВД, несмотря на установленные правила, Байрамов покинул место проживания, представляя реальную угрозу для окружающих.

Отмечается, что Э.Байрамов был немедленно задержан сотрудниками отдела полиции и доставлен по месту жительства. Для дачи правовой оценки совершенному лицом деянию в следственном отделе районного отдела полиции проводится расследование.