Сергей Марков: «Цель госпереворота в Белоруссии — чтобы она перестала быть союзником России»

«После выборов в Белоруссии начались массовые беспорядки в центре Минска, но к 3 часам ночи все успокоилось. Власти действовали жестко. Сейчас в центре спокойно. Но только пока». Об этом в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» написал политолог Сергей Марков.

«Ночью к Лукашенко обратились президенты Польши и Литвы и потребовали не применять силу против протестующих. Именно власти Польши и являются главными организаторами попытки государственного переворота в Белоруссии. Они его готовили много лет и сейчас будет штурм. Власти Польши контролируют все ключевые СМИ Белоруссии в Интернете, кроме обычных телеканалов.

План государственного переворота в Белоруссии главным средством делает не захват центра города, как было в Украине, а всеобщую многодневную забастовку и блокирование работы органов власти. Противостояние будет продолжаться много дней. Прозападные политики и СМИ создают впечатление, что народ против Лукашенко и за Тихановскую. Но это неправда. Популярность Лукашенко высока. Тихановская же это просто марионетка в руках властей Польши и таких оппозиционных политиков, как Зенон Поздняк, который находится много лет в Варшаве и который ненавидим в Белоруссии», - сказал он.

По словам Маркова, главная цель попытки государственного переворота в Белоруссии — чтобы Белоруссия перестала быть союзником России, чтобы были разрушены Евразийский экономический союз и ОДКБ.

«Полонизация Белоруссии и формирование нового издания Речи Посполитой с участием Польши, Литвы, Украины, Белоруссии. Также постепенно запрет русского языка в Белоруссии, как в Украине. Использование территории Украины и Белоруссии для блокады России и подготовки свержение Путина. Никто этого и не скрывает. Поэтому Россия не будет спокойно наблюдать за антироссийским государственным переворотом в Белоруссии. И, если Лукашенко не справится сам, то Россия окажет братскому народу Белоруссии всю необходимую помощь. Ошибки невмешательства в 2014-м в Украине сейчас не будет», - считает Марков.