Глава ливанского правительства Хасан Диаб сообщил президенту страны Мишелю Ауну о своем желании подать в отставку, сообщают ливанские СМИ, а также телеканал "Аль-Джазира".

Ранее на фоне протестов в отставку подали три министра ливанского правительства - министр юстиции, министр информации и министр экологии. Также сообщалось об отставке министра обороны, однако эта информация пока не подтвердилась, пишет NEWSru.co.il.

Сообщается, что в отставку также ушли восемь членов ливанского парламента.