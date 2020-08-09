Вспышка коронавируса в Грузии: в Сванетии вводят карантин

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в высокогорном регионе Сванети будут введены определенные ограничения, сказала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает Sputnik Грузия.

"На данном этапе правила вступят в силу в Сванети, остальные цифры не дают оснований для ужесточения регуляций по стране в целом. У нас по-прежнему будет целевое тестирование, гораздо более обширное, и мы будем следовать по разработанному стратегическому плану", - отметила Тикарадзе.

По словам министра, уже мобилизованы служба неотложной помощи и эпидемиологическая служба, на месте работают пять бригад, которые проводят детальные исследования.

"После координационный совет примет решение о дополнительных действиях", - сказал министр.

Сегодня стало известно, что в регионе Самегрело-Земо Сванети вспышка коронавируса. За сутки здесь подтвердилось сразу 17 случаев заражения. Как заявила заместитель губернатора региона Нино Виблиани, инфицированные есть и в высокогорном Местийском муниципалитете. По ее словам, пациенты уже распределены в клиники Тбилиси, Кутаиси и Зугдиди.

По последним данным официального сайта StopCov, общее число инфицированных в Грузии к этому времени составляет 1 250.