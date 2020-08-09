На Каспии пропал нефтяник

Накануне со стационарной морской платформы №1100 нефтегазодобывающего управления «Абшероннефть» пропал оператор Эльшан Кязымов, который находился на дневной смене. Как сообщает Report, об этом сказали в Производственном объединении «Азнефть».

Согласно информации, сотрудники морской стационарной платформы обнаружили отсутствие оператора в 19:00.

Отмечается, что в последний раз примерно в 15:40 9 августа Эльшан Кязымов сообщил мастеру по добыче нефти и газа Видади Алиеву о проведении измерительных работ на скважинах №№ 1110 и 1111. Позже в рабочей комнате были обнаружены его обувь, мобильный телефон, куртка. Были проведены поиски работника на площадке, однако найти его не удалось. О том, что он пропал без вести, сообщили руководству, были проведены поисковые работы в море в этом районе с привлечением кораблей и водолазов. В настоящее время поисковые работы ведутся при помощи вертолетов, кораблей и водолазов, сказали в ПО.