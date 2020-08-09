Сотни приложений оказались инструментом слежки за миллионами людей

Компания Anomaly Six, связанная с правительством США, попалась на слежке за миллионами людей, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, организация встроила в более чем 500 приложений собственное программное обеспечение, благодаря которому смартфоны превратились в инструмент слежки, позволяющий устанавливать геопозицию пользователей.

Отмечается, что Anomaly Six является подрядчиком американских правительственных учреждений, а также сотрудничает с частными компаниями. В маркетинговых материалах организации указано, что ее ПО было установлено в сотни приложений, что позволяет следить за местоположением пользователей, если он разрешает определять сервису его координаты.

В комментарии для The Wall Street Journal представители Anomaly Six отметили, что полученные данные продаются только частным компаниям, но не правительственным институтам. При этом эксперты, опрошенные изданием, подчеркнули, что деятельность Anomaly Six является законной: собранная информация не привязывается к конкретному юзеру. Тем не менее, регулярное отслеживание этих данных может помочь выяснить, например, место жительства человека.