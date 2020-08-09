В США резко выросло число зараженных коронавирусом детей

Число случаев заражения коронавирусом среди детей в США во второй половине июля выросло на 40%. Об этом говорится в совместном докладе Американской академии педиатрии и международной Ассоциации детских больниц, сообщает Bloomberg.

В докладе говорится, что с 16 июля по 30 июля было обнаружено 97 078 новых случаев коронавируса у детей. В итоге их число выросло до 338 982, или 8,8% от общего количества случаев заражения.

Исследователи основывались на данных, собранных в 49 американских штатах, городе Нью-Йорк, а также в Пуэрто-Рико и на Гуаме. При этом «детей» разные штаты определяли по-разному. Во Флориде такими считали людей от 0 до 14 лет, а в Алабаме — от 0 до 24.