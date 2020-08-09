Состояние Ефремова резко ухудшилось

Адвокат подчеркнул, что у Ефремова имеются проблемы с сердцем. Он не раскрыл подробности.

У артиста Михаила Ефремова резко ухудшилось состояние здоровья. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев, передает ТАСС в понедельник, 10 августа.

Ранее источник рассказал о том, что артисту дважды вызвали скорую помощь из-за подозрения на инсульт. Отмечалось, что врачи диагностировали у Ефремова транзиторную ишемическую атаку (острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга по ишемическому типу, в некоторых случаях предшествующее развитию инсульта).

Михаил Ефремов был отправлен под домашний арест до января 2021 года после того, как устроил смертельную аварию в центре Москвы. 8 июня автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал.