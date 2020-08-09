Дело главы турфирмы передано в суд

На основании поступивших в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана обращений в связи с незаконными действиями учредителя и директора ООО Daniz Travel Азады Сафаровой возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса страны.

В Генпрокуратуре haqqin.az сообщили, что в ходе проведенного расследования возникли небезосновательные подозрения в том, что Азаде Сафаровой с использованием своего служебного положения удалось обмануть несколько покупателей и присвоить внесенную ими плату за путевки в Турцию. В целом сумма составляет 1 млн 525 тысяч манатов.

В отношении А.Сафаровой возбуждено уголовное дело по статьям 179.2 (присвоение или растрата) и 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана. Дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

В ходе первоначального следствия потерпевшим была обеспечена выплата материального ущерба в размере 373 тысяч манатов.