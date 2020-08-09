ВОЗ: Коронавирус – не сезонное заболевание

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает указаниями на то, что вызываемое новым коронавирусом заболевание является сезонным. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове, передает ТАСС.

"Мы каждый день узнаем что-то новое в отношении этого вируса, - отметила она. - Вирус никуда не делся. И нет никаких указаний на то, что он является сезонным. Он продолжает циркулировать, и большинство населения остается уязвимым перед ним. Поэтому мы должны делать все, что от нас зависит, чтобы предотвращать инфицирование и спасать жизни".

С учетом этого ван Керкхове призвала людей следовать рекомендациям правительств, а также самостоятельно принимать меры для сокращения рисков. "Если вас просят оставаться дома - оставайтесь. Если вас просят надевать маски в транспорте и магазине - надевайте. Если у вас есть возможность избегать зданий с плохой вентиляцией - избегайте. Таким образом вы защищаете не только себя, но и тех, кто потенциально находится в группе риска", - подчеркнула эксперт.