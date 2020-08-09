Азад Рагимов: «Из-за закрытых залов некоторые азербайджанские спортсмены работают таксистами»

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов провел сегодня видеоконференцию с представителями федераций по неолимпийским видам спорта, на которой выразил крайнюю обеспокоенность тем, что спортсмены не имеют возможности тренироваться.

«Мы не должны позволить, чтобы пандемия уничтожила те успехи, которые мы годами достигали в спорте», - цитирует Азада Рагимова пресс-служба Минспорта. По его словам, в олимпийских видах спорта ситуация сравнительно стабильная. Там спортсменам национальных команд разрешено тренироваться в закрытых помещениях. А вот неолимпийские виды вызывают серьезное беспокойство.

«Из-за того, что спортсмены не могут посещать залы, тренироваться, некоторые из них ищут работу в качестве телохранителей, а некоторые уже работают таксистами, - заявил министр. – Это говорит о том, что для них это очень сложный период как в финансовом, так и в моральном плане. Меня это не может не беспокоить.

Да, Оперштаб разрешил тренировки и соревнования на открытом воздухе. И вы вправе задать вопрос: «А как же залы? Как быть, если залы закрыты, и мы не можем тренироваться?».