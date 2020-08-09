Умер продюсер культовых рок-групп Мартин Берч

Британский музыкальный продюсер Мартин Берч, сотрудничавший со знаменитыми рок-группами Deep Purple, Black Sabbath и Iron Maiden, умер на 72-м году, сообщил фронтмен группы Whitesnake Дэвид Кавердэйл.

«С огромной грустью я только что узнал, что скончался мой дорогой друг и продюсер Мартин Берч. Мартин был огромной частью моей жизни. …Мои мысли и молитвы с его семьей, друзьям и фанатами», – написал Кавердэйл в Twitter.

О причине смерти продюсера не сообщается.

Берч начал свою карьеру в 60-х годах в качестве звукорежиссера. В течение 11 лет он работал с группой Iron Maiden и участвовал в создании их знаменитых альбомов, которые занимали первые строчки чартов. Продюсер завершил свою карьеру в 1992 году.