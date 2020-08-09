Назарбаев поздравил Лукашенко с переизбранием
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Беларуси, сообщила пресс-служба Н.Назарбаева.
"Проголосовав за вашу кандидатуру, белорусский народ в очередной раз подтвердил свой выбор в пользу продолжения политики экономических реформ, повышения социального благополучия населения и укрепления международного авторитета Республики Беларусь", - цитирует РИА Новости поздравление первого президента Казахстана.
Назарбаев также отметил личный вклад Лукашенко в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, базирующегося на традициях дружбы и взаимоуважения.