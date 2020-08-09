После заявления Saudi Aramco нефть уверенно растет

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник повышаются на фоне заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса в Азии почти до докризисного уровня.

Как сообщает «Росбалт», октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 0,92%, до $44,81 за баррель, сентябрьские фьючерсы на сорт WTI — на 1,38%, до $41,79 за баррель.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, «давление на котировки оказывают рост нефтедобычи в странах ОПЕК+, а также решение государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Company (Aramco) снизить отпускные цены».