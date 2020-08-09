Глава ВОЗ рассказал о "трудном моменте" для мира

Число заразившихся коронавирусом в мире на этой неделе достигнет 20 млн, а число умерших - 750 тыс. С таким прогнозом выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

"На этой неделе число случаев заболевания достигнет 20 млн, а число умерших - 750 тыс.", - сказал он, добавив, что такая ситуация "является трудным моментом" для мира.

Он призвал активно противостоять распространению инфекции, подчеркнув, что в этой борьбе появились "ростки надежды".