Адвокат не выходя из дома

Стоит отметить, что подобные специализированные приложения довольно редки, и Азербайджан является одной из первых стран в этой передовой сфере.

Отныне в Азербайджане впервые на постсоветском пространстве действует мобильное приложение по адвокатским услугам. На днях Коллегия адвокатов совместно с ООО LEGALAİD создали мобильное приложение электронной юридической помощи LegalAid.

Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране проводятся реформы по модернизации правовой системы, повышению доступности судов, и в центре внимания постоянно находятся вопросы внедрения инноваций. В этом плане большое значение имеет внедрение электронных услуг, современных технологий и инноваций в судебно-правовой системе.

Распоряжение президента Азербайджана от 22 февраля 2018 года стало новой дорожной картой по развитию адвокатуры в Азербайджане. За прошедший период было проделано много работы в направлении исполнения рекомендаций, вытекающих из этого распоряжения.

Стоит отметить, что в распоряжении главы государства Коллегии адвокатов было рекомендовано внедрить современные информационно-коммуникационные технологии и расширить практику оказания юридических услуг в электронной форме. Мобильное приложение по юридической помощи LegalAid играет важную роль в выполнении рекомендаций данного распоряжения.

Приложение, будучи очередным примером проводимых в Азербайджане реформ и цифровой трансформации, расширит возможности граждан для обращения за к адвокатам, а также сделает юридическую помощь более доступной.

В то же время программное обеспечение LegalAid сэкономит время граждан и повысит эффективность оказания юридической помощи со стороны адвокатов.

Отметим, что появление такого приложения ранее анонсировал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, который заявил, что в скором времени в пользование граждан будет сдано программное обеспечение, которое разрабатывалось долгое время.

Приложение LegalAid доступно на всех мобильных устройствах с операционной системой iOS и Android. Скачав приложение, пользователи должны создать личный кабинет, который позволит в режиме 24/7 получать юридическую консультацию адвокатов.

При помощи удобной поисковой системы граждане с легкостью смогут найти адвоката нужной им специализации, а также получат возможность получить профессиональные ответы на интересующие их вопросы. Юридическая консультация предоставляется как в письменной форме через онлайн-чат, так и в устно.

Это приложение как никогда актуально в период пандемии, потому что позволяет гражданам получать юридическую помощь дистанционно, что повышает доступность юридической помощи.

В будущем планируется еще больше расширить возможности мобильного приложения.

Соответствующие ссылки по загрузке программы:

AppStore: https://apps.apple.com/az/app/legalaid-az/id1510123698

GoogleStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=az.legalaid.android&hl=en_US

Веб-сайт: https://app.legalaid.az